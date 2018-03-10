Переговоры об освобождении ЕС от пошлин США на металлы продолжатся на следующей неделе

БРЮССЕЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Переговоры о возможном исключении стран Европейского союза из-под действия таможенных пошлин США на сталь и алюминий продолжатся на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном по итогам состоявшегося в субботу в Брюсселе первого раунда консультаций ЕС и США по проблеме пошлин на металлы.

В них приняли участие еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. "Я провела открытую дискуссию с американской стороной по остающемуся открытым серьезному вопросу импортных тарифов [США] на сталь и алюминий. Как близкий партнер США по безопасности и торговле ЕС должен быть исключен из этих мер. Пока нет никакой ясности о процедуре таких исключений, поэтому дискуссии продолжатся на следующей неделе", - процитировала пресс-служба ЕК еврокомиссара Мальмстрем.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов.