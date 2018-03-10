WSJ: Toys ‘R’ Us может ликвидировать все свои магазины в США

ТАСС, 10 марта. Крупнейший американский ретейлер игрушек Toys ‘R’ Us, объявивший в сентябре о своем банкротстве, может закрыть все магазины своей сети на территории США, оставив попытки реструктуризации долга. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По словам одного из источников, несмотря на то, что компания рассматривает возможность ликвидации всех торговых точек в США, это всего лишь один из возможных вариантов развития событий, так как некоторые кредиторы хотели бы найти решение, которое позволит компании продолжить свою деятельность на территории страны.

По данным The Wall Street Journal, планы касательно своих дальнейших действий компания может озвучить уже в ближайший понедельник в ходе слушания по делу о банкротстве, которое пройдет в городе Ричмонд (штат Вирджиния).

Издание отмечает, что компания недавно объявила о намерении закрыть 184 торговые точки на территории североамериканского государства, что составляет примерно 20% от ее торговой сети в США, состоящей из 800 магазинов.

Toys ‘R’ Us была основана в 1948 году Чарльзом Лазарусом. Изначально она занималась продажей детской мебели. Первый магазин, в котором продавались только игрушки, был открыт в 1957 году. Штаб-квартира ретейлера располагается в штате Нью-Джерси.