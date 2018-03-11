Китай снизит пошлины на импорт автомобилей и товаров массового потребления

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Китайские власти планируют понизить пошлины на импорт автомобилей и ряд товаров массового потребления и будут продолжать усиливать открытость китайского рынка. Об этом заявил в воскресенье министр коммерции КНР Чжун Шань.

"Мы будем стимулировать внутреннее потребление, для чего в значительной степени облегчим доступ к нашим рынкам, - отметил он, выступая на пресс-конференции. - Мы снизим импортные пошлины на автомобили и ряд прочих потребительских товаров, обеспечим степень открытости услуг в таких сферах, как телекоммуникации, медицина, образование, пенсионное обеспечение".

По словам главы минкоммерции, китайское правительство собирается активно стимулировать потребление в населенных пунктах провинциального уровня, принимать меры к повышению качества обслуживания в магазинах и на рынках. "У нас большой потенциал для дальнейшего успешного развития. Население Китая составляет примерно 1,4 млрд человек, из низ 400 млн жителей относятся к категории [обеспеченных] граждан со средним уровнем дохода. По мере непрерывного экономического роста благосостояние граждан КНР будет постоянно повышаться, а вместе с ним заметно усиливаться и внутренний потребительский потенциал", - подчеркнул Чжун Шань.

Министр отметил, что потребление уже стало главным фактором развития экономики КНР, которая все меньше зависит от экспорта и притока иностранного капитала. "Мы превратились в крупную потребительскую державу, и по объему приобретаемых благ занимаем второе место в мире. Четвертый год подряд потребление выступает в качестве главного драйвера роста нашей страны", - заявил он.

В то же время Чжун Шань признал, что для успешной реализации многочисленных проектов новой стратегии, ориентированной на усиление открытости внутренних рынков, властям еще предстоит решить ряд проблем, которые приводят к усилению дисбаланса в экономическом развитии Китая.