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Ткачев: Россия в ближайшее время может начать экспорт мяса, молока и рыбы в Турцию

Экономика и бизнес
11 марта, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Министр отметил, что РФ наращивает закупки турецкой сельхозпродукции

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Экспорт российского мяса, молока и рыбы в Турцию может начаться в ближайшее время. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Интервью

Александр Ткачев

Александр Ткачев: российские мясо и молоко могут появиться на турецком и китайском рынках

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"Мы рассчитываем, что Турция в ближайшее время примет решение о допуске на свой рынок российской мясомолочной и рыбной продукции", - сказал он.

Ткачев добавил, что Россельхознадзор постоянно находится на связи со своими турецкими коллегами по этому вопросу и выразил надежду, что скоро данная российская продукция поступит на рынок Турции и будет "по достоинству оценена потребителями".

Министр отметил, что, со своей стороны, Россия также наращивает закупки турецкой продукции АПК. Так, турецкие овощи и фрукты, запрет на поставки которых был введен в 2016 году из-за сбитого истребителем турецких ВВС российского бомбардировщика Су-24, вновь появляются на полках российских магазинов.

В целом, по словам Ткачева, сотрудничество России с Турцией демонстрирует позитивную динамику. По итогам 2017 года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами увеличился на 21% по сравнению с 2016 годом и достиг порядка 2,8 млрд долл.

Ранее Турция уже просила Россельхознадзор расширить список турецких поставщиков мяса, рыбы и молочных продуктов, которые имеют право отправлять свою продукцию в Россию. При этом Ткачев ранее говорил, что снятие продовольственного эмбарго с Турции необходимо увязывать с открытием турецкого мясного и молочного рынка для российских производителей.

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