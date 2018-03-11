Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ткачев: регистрация предприятий для поставок молока в Россию и Китай завершится в апреле

Экономика и бизнес
11 марта, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Китайский рынок является одним из самых привлекательных из-за его большой емкости, отметил глава Минсельхоза

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Регистрацию российских и китайских предприятий, имеющих право на экспорт молочной продукции в соседнюю страну, завершится в апреле 2018 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Интервью

Александр Ткачев

Александр Ткачев: российские мясо и молоко могут появиться на турецком и китайском рынках

Перейти в раздел Интервью

"Мы планируем завершить работу по взаимной регистрации предприятий и определить сроки утверждения ветеринарно-санитарных сертификатов к апрелю 2018 года", - сказал он.

По мнению Ткачева, китайский рынок из-за его огромной емкости является одним из самых привлекательных для всех стран, экспортирующих сельхозпродукцию и продукты питания. Россия не является исключением.

Министр отметил, что российские производители заинтересованы в поставках в Китай как сырья, так и готовой молочной продукции. "Сейчас надзорные службы России и Китая продолжают активную работу по облегчению доступа российской молочной продукции на китайский рынок", - пояснил он.

В то же время китайские предприятия, по словам Ткачева, проявляют большой интерес к возможности поставок своей молочной продукции на территорию России. По этому вопросу страны также ищут "взаимоприемлемые варианты".

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович говорил о необходимости вывода российской молочной продукции на рынок Китая. По его словам, китайский рынок является одним из приоритетных для России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Персоны
Ткачев, Александр Николаевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин: модернизация МиГ-31 шла одновременно с разработкой ракеты комплекса "Кинжал"
2
Военные восстановят к 9 мая поднятый со дна Баренцева моря танк "Шерман"
3
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
4
СМИ: в ресторане обнаружили следы вещества, которым отравились Скрипаль и его дочь
5
Times: Великобритания рассматривает вариант бойкота ЧМ-2018 в России
6
Российская фигуристка Трусова первой в истории исполнила два четверных прыжка на турнире
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама