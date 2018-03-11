Ткачев: регистрация предприятий для поставок молока в Россию и Китай завершится в апреле

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Регистрацию российских и китайских предприятий, имеющих право на экспорт молочной продукции в соседнюю страну, завершится в апреле 2018 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

"Мы планируем завершить работу по взаимной регистрации предприятий и определить сроки утверждения ветеринарно-санитарных сертификатов к апрелю 2018 года", - сказал он.

По мнению Ткачева, китайский рынок из-за его огромной емкости является одним из самых привлекательных для всех стран, экспортирующих сельхозпродукцию и продукты питания. Россия не является исключением.

Министр отметил, что российские производители заинтересованы в поставках в Китай как сырья, так и готовой молочной продукции. "Сейчас надзорные службы России и Китая продолжают активную работу по облегчению доступа российской молочной продукции на китайский рынок", - пояснил он.

В то же время китайские предприятия, по словам Ткачева, проявляют большой интерес к возможности поставок своей молочной продукции на территорию России. По этому вопросу страны также ищут "взаимоприемлемые варианты".

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович говорил о необходимости вывода российской молочной продукции на рынок Китая. По его словам, китайский рынок является одним из приоритетных для России.