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РФ планирует увеличить производство мяса до 15,5 млн т в 2019 году

Экономика и бизнес
11 марта, 15:18 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, марта. /ТАСС

В 2017 году в хозяйствах всех категорий произвели 14,6 млн тонн скота и птицы на убой, что на 4,7% больше, чем годом ранее

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КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Российские сельхозпроизводители планируют увеличить объем производства мяса до 15,5 млн тонн в 2019 году - на год раньше плана. Об этом сообщил в воскресенье директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амерханов на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре.

"Мы... ждем, что в 2020 году те 15,5 млн тонн мяса в живой массе, что мы его [этот уровень] уже практически в 2019 году преодолеем. Я почти уверен, разговаривал с руководителями отраслевых союзов, эта цифра подтверждается", - сказал он.

По данным Росстата, в 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено 14,6 млн тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 4,7% выше уровня 2016 года, 31,1 млн тонн молока (рост на 1,2%) и 44,8 млрд яиц (рост на 2,8%).

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза. На форуме рассматриваются вопросы развития АПК страны, сельских территорий, пути повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли.

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