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В Литве, Латвии и Польше считают, что Nord Stream 2 угрожает энергонезависимости ЕС

Экономика и бизнес
11 марта, 15:23 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 11, марта. /ТАСС

Спикеры парламентов этих стран призывают коллег из государств - членов Евросоюза активнее включиться "в прозрачную, основанную на доверии дискуссию"

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ВИЛЬНЮС, 11 марта. /ТАСС/. Спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши Викторас Пранцкетис, Инара Мурниеце и Марек Кухчиньский считают, что проект газопровода Nord Stream 2 в перспективе представляет угрозу для энергетической независимости Евросоюза. Они подписали соответствующее заявление, которое в воскресенье размещено на официальной интернет-странице литовского парламента.

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"Этот проект подается как коммерческий, однако он, несомненно, является политическим инструментом, который увеличит зависимость Евросоюза от поставок энергии из одного источника - из России", - полагает Пранцкетис. По его утверждению, "Северный поток - 2" надо оценивать как геополитический проект, "подкрепленный политическим решением России отказаться от транзита газа через Украину". "Это не экономический, а политический проект, который может повредить энергетической независимости ЕС", - считает Пранцкетис.

Спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши в связи с этим призывают парламенты стран - членов ЕС "активнее включиться в прозрачную, основанную на доверии дискуссию, от которой будет зависеть сохранения прозрачности энергетического рынка Евросоюза".

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух его ниток - 27,5 млрд куб. м в год.

Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд.

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