Минсельхоз: экспортный потенциал российского АПК удвоится к 2025 году и достигнет $15 млрд

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Экспортный потенциал сельскохозяйственной отрасли РФ к 2025 году вырастет в два раза, до $15 млрд, сообщил в воскресенье на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Евгений Ахпашев.

"По целому ряду направлений политика импортозамещения состоялась. Можно отметить, что в целом мы обеспечены [продукцией АПК]. <...> Мы ожидаем, что у нас экспортный потенциал до 2025 года будет удвоен", - сказал Ахпашев.

По его данным, в 2014 - 2017 годах произошло серьезное сокращение импорта сахара (на 73%, с 1 млн до 266,3 тыс. тонн), мяса (с 1,6 млн до 1 млн тонн, на 36%), сыра и сырных продуктов (с 266,1 тыс. до 190 тыс. тонн, на 29%). При этом производство этой продукции за тот же период значительно выросло.

Чиновник отметил, что в стратегии правительства РФ большинство экспортных направлений АПК - это продукция перерабатывающей промышленности. "Очень интересное направление - это лимонная кислота и аминокислоты", - привел в пример директор департамента.

Ранее сообщалось, что экспортный потенциал России в поставках сельскохозяйственной продукции увеличился в 15 раз за последние десять лет. Так, за последние два года в 17 раз увеличились экспортные поставки сахара, на 40% - растительного масла.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.