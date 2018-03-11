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Назарбаев: объем взаимной торговли между странами ЕАЭС в 2017 году вырос почти на 30%

Экономика и бизнес
11 марта, 16:11 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 11, марта. /ТАСС

Президент Казахстана отметил, что к 2019 году страны ЕАЭС планируют создать общий рынок электроэнергии

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МАГАДАН, 11 марта. /ТАСС/. Товарооборот между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2017 году вырос на 30%, объем взаимной торговли РФ и Казахстана по итогам того же года возрос примерно на треть. Об этом в обнародованном в воскресенье интервью Первому каналу сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Торговля между государствами - членами ЕврАзЭС (ЕАЭС, Евразийского экономического союза, - прим. ТАСС) растет: по прошлому году около 30%, Казахстана [с ЕАЭС] на 29%, [торговля Казахстана] с Россией выросла больше чем на 30%", - сказал он.

Президент Казахстана напомнил, что к 2019 году будет создан общий рынок электроэнергии стран ЕАЭС. "Мы создали общий рынок товаров, капитала, труда. Что касается основных моментов, интеграции энергетики и нефти: с 2019 года общий рынок электроэнергии, с 2025 года - нефти и газа. На самом деле, потихоньку это развивается уже сейчас", - отметил Назарбаев.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, торговый оборот между Россией и Казахстаном в 2017 году вырос на 30% и составил $15,5 млрд.

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