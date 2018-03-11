Эксперт: объем экспорта масложировой продукции из РФ к 2025 году может превысить $7 млрд

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Объем экспорта масложировой продукции к 2025 году, как ожидается, вырастет в 2,2 раза - до $7,2 млрд, сообщил в воскресенье на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре исполнительный директор Масложирового Союза России Михаил Мальцев.

"В 2,2 раза планируется увеличить в целом объем экспорта масложировой продукции", - сказал Мальцев, рассказывая о планах отрасли до 2025 года.

По его данным, общий объем продукции должен превысить 13 млн тонн, основной объем придется на растительное масло и майонез. В денежном выражении речь идет, согласно представленной Мальцевым информации, о $7,2 млрд, причем более двух третей средств придется на растительные масла.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.