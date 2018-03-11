Минсельхоз в 2018 году создаст реестр добропорядочных переработчиков молока

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Минсельхоз России сформирует в 2018 году реестр добропорядочных переработчиков молока. Об этом сообщил в воскресенье первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в ходе сессии о развитии животноводства в рамках Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

"Мы точно в течение года создадим реестр добропорядочных переработчиков молока. А это значит, что мы точно будем знать, сколько мы производим цельномолочной продукции, сколько у нас нужно для нужд других подотраслей и так далее", - сказал Хатуов, уточнив ТАСС, что в Минсельхозе рассчитывают создать реестр уже в ближайшие два месяца.

"Критерии - работа на российском сырье, это сузит круг тех, кто подделывает, им деваться будет некуда. Для них сигнал будет, что время жульничества закончилось", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор не готов публиковать перечень предприятий, фальсифицирующих молочную продукцию, однако готов предоставить потребителям перечень честных компаний. Служба создала специальную веб-страницу, на которой публикует данные о тех молокопереработчиках, которые в ходе проверок не были уличены в фальсификации молочной продукции.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ. На форуме рассматриваются вопросы развития АПК страны, сельских территорий, пути повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли.