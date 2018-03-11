Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минсельхоз в 2018 году создаст реестр добропорядочных переработчиков молока

Экономика и бизнес
11 марта, 16:57 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, марта. /ТАСС

Ведомство рассчитывает сформировать реестр в ближайшие два месяца

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Минсельхоз России сформирует в 2018 году реестр добропорядочных переработчиков молока. Об этом сообщил в воскресенье первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в ходе сессии о развитии животноводства в рамках Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

"Мы точно в течение года создадим реестр добропорядочных переработчиков молока. А это значит, что мы точно будем знать, сколько мы производим цельномолочной продукции, сколько у нас нужно для нужд других подотраслей и так далее", - сказал Хатуов, уточнив ТАСС, что в Минсельхозе рассчитывают создать реестр уже в ближайшие два месяца.

"Критерии - работа на российском сырье, это сузит круг тех, кто подделывает, им деваться будет некуда. Для них сигнал будет, что время жульничества закончилось", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор не готов публиковать перечень предприятий, фальсифицирующих молочную продукцию, однако готов предоставить потребителям перечень честных компаний. Служба создала специальную веб-страницу, на которой публикует данные о тех молокопереработчиках, которые в ходе проверок не были уличены в фальсификации молочной продукции.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ. На форуме рассматриваются вопросы развития АПК страны, сельских территорий, пути повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
СМИ: в результате крушения частного турецкого самолета в Иране погибли 11 человек
3
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
4
Васильев: Биатлонист Шипулин невыразительно прошел последний круг масс-старта на этапе КМ
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
7
Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама