Российские мукомолы получат льготные кредиты в объеме 10 млрд рублей для закупки зерна

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Российские мукомолы в ближайшее время получат льготные кредиты на общую сумму около 10 млрд рублей для закупки зерна, сообщил на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в воскресенье первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"В ближайшее время все мукомолы получат льготные кредиты. Предварительно, по расчетам, это 10 млрд рублей, которые позволят им полноценно поучаствовать в закупках мукомольных партий во всех регионах РФ, тем самым создав благоприятные условия для дальнейшего сбыта зерна, которым мы располагаем", - сказал Хатуов.

Он уточнил ТАСС, что речь идет о краткосрочных льготных кредитах. "Сейчас в нормативные документы Минсельхоза вносятся изменения, по ним уже через две недели [мукомолы] смогут быть получателями этих кредитов и в благоприятном режиме осуществлять закупки зерна на рынке", - отметил первый замминистра.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Хатуов назвал главной задачей увеличение закупки зерна на пищевые цели для регулирования зерновых запасов, которые в стране превышают прошлогодние на 19% и составляют 42 млн тонн. В ряде регионов рост запасов привел к снижению цен на зерно. По словам первого замминистра, в случае возврата льготного кредитования мукомольная отрасль "способна оказать существенное воздействие на рынок зерна и продуктов его переработки, на формирование закупочных цен".

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ. На форуме рассматриваются вопросы развития АПК страны, сельских территорий, пути повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли.