Минсельхоз выступает за увеличение финансирования российского АПК до 300 млрд рублей

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Минсельхоз считает необходимым увеличить финансирование отрасли АПК России до 300 млрд рублей с текущих 242 млрд рублей. Об этом в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

"242 млрд рублей - бюджет АПК России. Мы хотим 300. Если ситуация в экономике будет стабильной, ВВП будет расти, будут другие факторы, мы, безусловно, будем наполнять свой бюджет и в большей степени помогать экономике агропромышленного комплекса нашей страны", - сказал он.

Ткачев добавил, что аграрный бюджет зависит от состояния экономики России.