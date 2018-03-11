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Минсельхоз выступает за увеличение финансирования российского АПК до 300 млрд рублей

Экономика и бизнес
11 марта, 17:37 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, марта. /ТАСС

Министр сельского хозяйства уточнил, что аграрный бюджет зависит от состояния экономики России

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КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Минсельхоз считает необходимым увеличить финансирование отрасли АПК России до 300 млрд рублей с текущих 242 млрд рублей. Об этом в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

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"242 млрд рублей - бюджет АПК России. Мы хотим 300. Если ситуация в экономике будет стабильной, ВВП будет расти, будут другие факторы, мы, безусловно, будем наполнять свой бюджет и в большей степени помогать экономике агропромышленного комплекса нашей страны", - сказал он.

Ткачев добавил, что аграрный бюджет зависит от состояния экономики России.

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