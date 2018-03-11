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Эксперт: виноделы Крыма перешли "на более интересные" вина из-за дефицита воды для полива

Экономика и бизнес
11 марта, 18:24 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, марта. /ТАСС

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович отметил, что такие вина стоят дороже, и это позволяет предприятиям получать свою выгоду

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КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Отсутствие достаточного количества воды для полива виноградников в Крыму привело к тому, что выращенная на полуострове ягода обладает особыми свойствами. И виноделы стали закладывать более дорогие вина, сообщил ТАСС в воскресенье в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

"Существует проблема с орошением  и всех, кто приезжает, мы ориентируем на бесполивные технологии, на засухоустойчивые сорта, у которых корни уходят глубже... Виноград приспосабливается к климатическим условиям, и виноградари, может, и не получают такие обильные урожаи, как при орошении, но получают более концентрированный виноград, из которого могут делать более интересные вина", - сказал Попович.

Он отметил, что такие вина стоят дороже, и это позволяет предприятиям получать свою выгоду.

По данным собеседника, дефицит воды возник из-за того, что ранее она поступала с материковой части Украины, но в последние годы эти сети перекрыты. Аграрии пытаются решать проблему в индивидуальном порядке - например, обустраивая подземные скважины или специальные пруды для полива.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11 - 12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.

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