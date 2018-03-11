Минсельхоз инициирует повышение штрафов за производство фальсификата

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Минсельхоз инициировал внесение поправок в законодательство, ужесточающих наказание за производство фальсифицированных продуктов питания вплоть до отбора лицензий у предприятий. Об этом в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

"Мы заинтересованы в росте производства, в том, чтобы минимизировать количество фальсификата на рынке, уничтожить его. Более того, мы внесли сейчас ряд поправок в законы, чтобы повысить штрафы вплоть до отбора лицензии на производство тех или иных товаров, где нарушаются ГОСТы, маркировка и так далее", - сказал он.

По его словам, штрафы за продукцию, произведенную с нарушением, планируется повысить в два-три раза, а постановление о лишении лицензии предприятия будет действовать 90 дней. Ткачев отметил, что действующие сейчас "копеечные штрафы не страшны для тех, кто сегодня химичит на рынке и портит жизнь тем, кто работает качественно, кого ждет наш потребитель" и тем, "кто ждет экологически чистую продукцию, нормальную, качественную".

Министр привел в пример зарубежный опыт, когда за производство продукции с нарушениями показателей возбуждаются уголовные дела. "Это серьезно, и на самом деле считается преступлением. Я считаю, что мы должны этому следовать", - сказал он.