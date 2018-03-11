AFP: Areva выплатит €450 млн Финляндии за задержку в строительстве АЭС

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Французская корпорация ядерных технологий Areva обязалась выплатить финской компании Teollisuuden Voima (TVO) €450 млн за десятилетнюю задержку в строительстве АЭС. Об этом сообщило в воскресенье Agence France Presse (AFP) на основании заявления, полученного от Areva.

Реактор EPR третьего поколения с водой под давлением был разработан Areva на основании франко-германской программы научно-технического сотрудничества. По контракту, подписанному с Финляндией, строительство энергоблока "Олкилуото-3" мощностью в 1600 МВт было начато франко-германским строительным консорциумом Areva-Siemens в 2005 году.

Планировалось, что реактор на острове Олкилуото (Ботнический залив) будет введен в строй в 2009 году, однако в результате целого ряда технических и финансовых проблем его сдача была перенесена на май 2019 года. В этой связи Areva и TVO выступили с взаимными обвинениями и дело было рассмотрено в 2008 году Международной торговой палатой в Париже. Французская сторона требовала выплаты неустойки €3,4 млрд, а финская - €2,6 млрд.

Теперь, как сообщается в коммюнике, "Areva и Siemens в качестве участников консорциума по строительству "Олкилуото-3" подписали с TVO договор об общих условиях урегулирования коммерческого спора". Однако договоренность является начальной и будет окончательно закреплена в конце марта, "когда будут удовлетворены последние требования" сторон.

Подписанный документ "позволит достичь урегулирования по всем спорным вопросам, разделявшим стороны, а также устанавливает новые условия сотрудничества с целью завершить проект АЭС "Олкилуото-3". Франко-германский консорциум при этом "признает свою ответственность за возникшее отставание от установленных контрактом сроков. Для успешного завершения проекта стороны гарантируют "выделение необходимых человеческих и финансовых ресурсов". Согласно данным AFP, начальная стоимость АЭС в €3 млрд возросла более чем втрое и составляет €10,5 млрд.

Два существующих энергоблока АЭС "Олкилуото", на которых установлены реакторы кипящего типа, производят более 16% потребляемой Финляндией электроэнергии. Эта АЭС играет важную роль и в обеспечении электроэнергией целлюлозо-бумажных комбинатов страны.