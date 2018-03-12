Путин в Краснодаре посетит зерновой центр и выступит на форуме сельхозпроизводителей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник отправится с рабочей поездкой в Краснодар. В этот день его работа будет главным образом сконцентрирована на теме сельского хозяйства.

Как сообщала пресс-служба Кремля, глава государства, в частности, ознакомится с работой Национального центра зерна имени Павла Лукьяненко. Сотрудники этого центра уже более ста лет осуществляют разработки в области селекции различных зерновых культур, а также ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства естественного плодородия почв и защиты растений.

Президент также примет участие в работе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей, где аграрии со всей страны обсудят развитие отраслей растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Поддержка АПК

Выступая перед Федеральным собранием 1 марта, Путин заявил, что объем экспорта продовольствия из России через четыре года должен превысить объемы его импорта в страну.

Он напомнил, что еще в начале 2000-х годов РФ серьезно зависела от поставок импортного продовольствия, но сейчас ситуация кардинальным образом изменилась, и теперь предстоит сделать следующий шаг - увеличить объемы экспортных поставок таким образом, чтобы они превысили объем импорта.

В частности, отметил президент, необходимо нарастить экспорт мясной продукции, продукции глубокой переработки, а также повысить самообеспеченность страны говядиной, молочной продукцией и овощами.

При этом Путин подчеркнул, что хотя развитие АПК во многом связано с крупным товарным производством, это не должно происходить в ущерб интересам малых хозяйств. Он призвал поддержать семейные предприятия, фермеров, развивать сельхозкооперацию, создавать условия для роста доходов жителей сельских территорий.

Глава государства также пообещал продолжить поддержку российских аграриев, предоставив им льготы на перевозку зерна по железной дороге, а также предусмотреть дополнительные закупки зерновых на Урале и в Сибири.

Успехи аграриев

Работа Всероссийского форума сельхозпроизводителей началась 11 марта в Краснодаре на площадке Кубанского государственного аграрного университета. В своем приветственном слове, направленном участникам мероприятия, глава Минсельхоза Александр Ткачев отмечал, что за последние годы Россия достигла серьезных результатов в производстве сельхозпродукции и продуктов питания. Так, инвестиции в сельское хозяйство стимулировали двукратный рост производства с 2000 года. Кратно выросли объемы производства зерновых, сахарной свеклы и подсолнечника, сои и рапса, тепличных овощей, растительных масел и сахара, мяса птицы и свинины, кондитерских изделий.

За последние 17 лет экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз, до $20,7 млрд. Россия занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы и зерновых в целом. Ткачев выразил уверенность, что сельское хозяйство "в недалекой перспективе наравне с энергетикой вполне может стать становым хребтом экономики России".

Экспорт российской сельскохозяйственной продукции в 2017 году увеличился на 15% по сравнению с показателем 2016 года и достиг $20 млрд. В конце декабря 2017 года Ткачев говорил, что Россия планирует увеличить за 7-10 лет объем экспорта сельхозпродукции в денежном выражении в два раза (в 2016 году этот показатель составил $17 млрд).

Основной статьей российского сельхозэкспорта является зерно, объем вывоза которого в 2017-2018 сельскохозяйственном году может составить 50 млн т, в том числе пшеницы - 35 млн т. Официальный прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в 2017-2018 сельхозгоду - 45-47 млн т.

Рост экспорта зерна обусловлен рекордным урожаем зерновых в объеме 134,1 млн т по итогам 2017 года. Это дает России возможность вернуть утраченный ранее статус крупнейшего в мире поставщика пшеницы. Прогноз по урожаю российского зерна на 2018 год составляет 106 млн т.