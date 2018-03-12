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Почта Японии приступила к испытаниям беспилотных машин для доставки корреспонденции

Экономика и бизнес
12 марта, 4:38 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Беспилотный микроавтобус Toyota Estima до 16 марта будет отрабатывать самостоятельное движение по маршруту в 2 км

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ТОКИО, 12 марта. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Почта Японии приступила в понедельник к испытаниям на улицах в центре Токио беспилотных автомобилей, которые в ближайшем будущем станут без водителя перевозить посылки, письма и прочую корреспонденцию. Как сообщили ТАСС в пресс-службе этого ведомства, специально переделанный микроавтобус Toyota Estima до 16 марта будет отрабатывать самостоятельное движение по маршруту в 2 км.

"Эта трасса соединяет центральный почтамт у главного Токийского железнодорожного вокзала и обычное почтовое отделение в центральном квартале Гиндза, - сказал представитель Почты Японии. - В беспилотной машине будет находиться водитель, который может взять на себя управление. Это официальное требование, предъявляемое к испытаниям таких машин".

В ходе нынешней программы реальная корреспонденция перевозиться не будет. "Ее заменяет имитация груза, который, тем не менее, будет реально помещаться и извлекаться из беспилотной машины, - сказал представитель почты. - Пока этот процесс автоматизироваться не будет".

Особенность нынешних испытаний в том, что беспилотный автомобиль должен подтвердить свою способность безопасно двигаться по крайне напряженным улицам большого города. Внедрение таких машин связано с нарастающей нехваткой рабочих сил в Японии, в частности, водителей. Флот беспилотных автомобилей Почты Японии, как сообщили ТАСС, должен в полном объеме заработать к 2020 году.

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