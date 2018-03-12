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Австралия не будет жаловаться на США в ВТО из-за пошлин на сталь и алюминий

Экономика и бизнес
12 марта, 5:00 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 12, марта. /ТАСС

Такую позицию премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл объяснил тем, что администрация США собирается включить Австралию в "белый список" стран, в отношении которых пошлины взиматься не будут

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Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл

Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл

© AP Photo/Oded Balilty

СИДНЕЙ, 12 марта. /ТАСС/. Австралия не будет присоединяться к возможным жалобам во Всемирную торговую организацию (ВТО) на решение США ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом объявил премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл, беседуя в понедельник с журналистами. Свою позицию он объяснил тем, что администрация США собирается включить Австралию в "белый список" стран, в отношении которых пошлины взиматься не будут.

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"Мне известно о появившихся в СМИ предположениях, согласно которым другие страны-участницы ВТО могут предпринять какие-то действия в отношении этих американских тарифов, - отметил Тёрнбулл. - Поскольку для нашей страны будет сделано исключение, у нас нет оснований подавать жалобу".

Премьер Австралии также категорически опроверг слухи о том, что Вашингтон решил сделать для Канберры такое исключение в обмен на ее согласие изменить ряд положений двусторонних договоренностей в области безопасности. Со стороны США "не поступало никаких запросов о внесении изменений или дополнений в наши уже действующие договоренности по безопасности", подчеркнул глава правительства Австралии.

Президент США Дональд Трамп подписал в прошлый четверг распоряжения о введении через 15 дней таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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