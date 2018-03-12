Ключевой темой ПМЭФ-2018 станет создание экономики доверия

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Участники Петербургского международного экономического форума-2018 (ПМЭФ) обсудят поддержание доверия между участниками рынка, государством и населением. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс", который занимается организацией мероприятия.

"Экономический рост требует финансовых ресурсов, а эффективность финансового посредничества в целом и развитие институтов длинных денег невозможны без доверия между экономическими агентами, доверия к институтам. К факторам, способствующим повышению доверия к финансовой системе относятся добросовестность участников, здоровая конкуренция, защита прав вкладчиков и акционеров. Эти и связанные с ними темы будут активно обсуждаться на форуме", - приводятся в пресс-релизе слова председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, проблема взаимоотношений экономических субъектов играет важную роль для выполнения поручения президента вывести темпы роста российской экономики на уровень выше среднемировых. "Это комплексная задача, которая требует системного развития инфраструктуры и экспортных возможностей, создания новых удобных инструментов финансирования, значительного упрощения административных процедур, предсказуемых макроэкономических условий. Однако всего этого будет недостаточно, если на качественно новый уровень не выйдет доверие между населением, бизнесом и государством", - цитирует его "Росконгресс".

Программа форума разделена на четыре тематических блока, сообщает фонд. Блок "Глобальная экономика в эпоху изменений" затронет "все аспекты экономических отношений в меняющемся мире". В рамках направления "Россия: используя потенциал роста" будут обсуждаться основные вызовы для российской экономики, а также ее экспортный потенциал. Участники дискуссий в рамках блока "Технологии для лидерства" обсудят перспективы использования новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, блокчейна и генной терапии. Проблемам современного рынка труда будет уделено внимание в блоке "Человеческий капитал в цифровой экономике".

"Существенное количество сессий посвящены экономике нового времени, развитию технологий и трансформации всех сфер жизни под их влиянием. <...> Мы считаем, что основная тема форума "Создавая экономику доверия" особенно актуальна сегодня и отражает стремление бизнеса к развитию без искусственных ограничений", - приводятся в релизе слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ-2018, руководителя программного комитета форума Антона Кобякова.

О форуме

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая. На нем запланирован ряд встреч представителей российского бизнеса и деловых кругов стран-гостей. Ранее сообщалось, что ПМЭФ посетят делегации Франции, Японии, Швейцарии и Катара. Приглашение российской стороны принял японский премьер Синдзо Абэ, прорабатывается возможность приезда президента Франции Эмманюэля Макрона. Также ожидается участие крупных компаний из США, Саудовской Аравии и других стран.