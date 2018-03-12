ЦБ может обязать банки вступить во Всероссийский союз страховщиков

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России рассматривает возможность обязать банки, которые в качестве агентов продают страховые продукты, вступить во Всероссийский союз страховщиков (ВСС, саморегулируемая организация страхового рынка), чтобы заставить их соблюдать стандарты СРО и избежать слишком агрессивных продаж клиентам банков сложных финансовых продуктов, в том числе инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Об этом сообщили ТАСС три источника на финансовом рынке.

Такие варианты обсуждались на совещании в ЦБ с представителями банковских объединений (ассоциация "Россия" и Ассоциация российских банков), ВСС и НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка). Одна из идей ЦБ в том, что если банк не согласится соблюдать страховые стандарты, он не сможет продавать сложные финансовые продукты страховщиков, сказал один из собеседников агентства.

Страхование жизни за счет ИСЖ стало самым крупным сегментом страхового рынка (рост на 53,7% до 331,5 млрд руб. в 2017 г.), банки - основной продавец страховок жизни (88,1% премий получено через банковский канал). Некорректные продажи ИСЖ через банки являются одной из важнейших угроз развитию этого рынка, отмечали ранее в ЦБ. Регулятор опасается, что банковские продавцы сообщают клиентам не обо всех рисках этих продуктов, предлагая их в качестве альтернативы депозитам, и это формирует неправильные ожидания клиента, говорил ранее первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

ИСЖ имеет ряд существенных отличий от депозитов: сумма вложений не застрахована в Агентстве по страхованию вкладов, доходность не гарантирована и может оказаться нулевой, досрочно забрать деньги по ИСЖ можно только с потерей части суммы. Для решения проблемы некорректных продаж ВСС разрабатывает базовые стандарты раскрытия информации клиентам, которые, в частности, предполагается, что все существенные условия договора будут выдаваться клиентам в виде памятки.

"ВСС может принять свои стандарты, но они распространяются только на страховщиков, а банк-продавец не обязан им следовать. Безусловно, нужен какой-то механизм вовлечения банков, он сейчас обсуждается", - сказал ТАСС вице-президент ВСС Максим Данилов. По его мнению, проблема некорректных продаж ИСЖ заключается не в самом продукте, а в том, как и кому его продают. "Без участия банковского сообщества проблема с места не сдвинется", - уверен эксперт.

ЦБ на совещании предложил три варианта - вступление банков в саморегулируемые организации страхового (ВСС) и фондового ( НАУФОР) рынков и следование их стандартам, принятие собственных стандартов продаж банковскими объединениями (Ассоциация российских банков - АРБ и ассоциация "Россия"), и принятие стандартов на законодательном уровне, рассказал ТАСС один из источников. С фондовым рынком проще, так многие банки, имеющие брокерскую или дилерскую лицензию, уже являются членами НАУФОР, указал другой собеседник агентства.

"Банк России провел встречу с представителями банковских ассоциаций и СРО финансового рынка, на которой обсуждались подходы по усилению защиты прав инвесторов при предложении банками финансовых услуг. В настоящее время рассматриваются различные варианты. Для проработки всех аспектов планируется создать рабочую группу", - сообщил ТАСС представитель ЦБ.

Позиция банков

Сами банки эти изменения не поддерживают: по мнению исполнительного вице-президента АРБ Эльмана Мехтиева, банкам нет необходимости вступать в СРО страхового рынка, платить членские взносы и брать на себя все обязательства члена СРО ради продажи одного продукта (ИСЖ).

"Принятие же стандартов банковскими ассоциациями будет эффективно в том случае, если ЦБ будет публиковать жалобы клиентов на несоблюдение банками стандартов продажи финансовых продуктов", - сказал он.

По мнению Мехтиева, у ЦБ есть все полномочия, чтобы эффективно контролировать качество продаж в рамках поведенческого надзора.