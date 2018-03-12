Клименко: пользователи российских программ не ощутят возможной изоляции от мировой сети

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Возможное отключение от западной интернет-инфраструктуры не затронет пользователей отечественных программных продуктов, считает советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

"У нас те, кто пользуется "Яндексом", "Мэйлом" [Mail.Ru] и "Рамблером", вообще не заметят, что что-то произошло. Те, кто пользуется отечественными программными продуктами", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия 1", отметив, что у России есть своя операционная мобильная система.

Ранее советник президента сообщил, что Россия имеет интернет-инфраструктуру, которая способна работать в условиях изоляции со стороны западных государств.