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"Ведомости": Северо-Восточную хорду могут построить за счет бюджета Москвы

Экономика и бизнес
12 марта, 10:49 UTC+3

В таком случае проезд по трассе может быть бесплатным, отмечают источники газеты

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москва рассматривает вариант строительства всей Северо-Восточной хорды за счет бюджета, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех чиновников мэрии.

В таком случае проезд по трассе может быть бесплатным, отмечается в публикации. Как рассказал один из источников, собирать плату было бы непросто, так как на протяжении хорды имеется множество дополнительных дорог. 

Северо-Восточная хорда - трасса протяженностью около 35 км пройдет от платной дороги Москва - Санкт-Петербург до новой развязки на МКАД на пересечении с Косинским шоссе. Она соединит крупные магистрали: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Ранее власти оценивали инвестиции в ее строительство в 188 млрд руб.

Участки протяженностью 11 км - от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого шоссе - планировалось отдать в концессию. Предполагалось, что соглашение будет заключено до конца 2015 года.

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