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Европарламент рассмотрит введение пошлин США на металлы на сессии 14 марта

Экономика и бизнес
12 марта, 11:46 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 12, марта. /ТАСС

Ранее Еврокомиссия планировала ввести ответные торговые меры для США и запустить процесс против Вашингтона в ВТО

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БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Европарламент рассмотрит введение пошлин США на сталь и алюминий на пленарной сессии в Страсбурге 14 марта. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

"14 марта пленарное заседание начнется с доклада Еврокомиссии по решению США о введении таможенных пошлин на сталь и алюминий", - сообщили в пресс-службе. Ожидается, что позицию ЕК представит еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

Ранее Еврокомиссия выступила с жесткой критикой этого решения и пообещала добиваться для ЕС изъятий из импортной политики США, а если это не получится - запустить процесс против Вашингтона в ВТО и ввести ответные торговые меры.

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия. Пошлины должны вступить в силу через 15 дней, изначально не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике, в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). "Президент признает, что Канада и Мексика представляют особый случай", - пояснили в Белом доме.

10 марта в Брюсселе прошли переговоры по этой проблеме еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Единственным итогом этих консультаций стало решение продолжить их на этой неделе.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Трамп, Дональд Мальмстрём, Сесилия
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