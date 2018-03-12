Минфин: предложения о замене налога на движимое имущество будут готовы в ближайшие месяцы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Предложения о замене налога на движимое имущество на косвенное налогообложение будут подготовлены в ближайшие месяцы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов понедельник в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

"С этого года у нас перестал действовать мораторий на налог на движимое имущество. Такой налог достаточно обременителен для бизнеса. Надо его оставлять или мы можем заменить его на более легкое для бизнеса косвенное налогообложение? Мы за такое решение по настройке налоговой системы, и такие предложения у нас буквально в ближайшие месяцы будут подготовлены и представлены в правительстве для обсуждения", - сказал он.

По словам министра, налоговую систему нужно совершенствовать "с точки зрения упора на те налоги, которые проще собираются и легче для бизнеса, и сокращения тех налогов, которые более затратны и тяжелы для бизнеса". Это позволит сделать экономику "более "белой" и увеличить доходы бюджета, считает он.

Силуанов также выразил мнение, что в ближайшее время нужно изменить методику определения кадастровой стоимости недвижимости для расчета имущественного налога.

Росреестр, который занимается расчетом кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков, находится в подчинении другого ведомства - Минэкономразвития РФ. "Мы должны иметь полный реестр имущества, которое есть у наших граждан. Необходимо менять методику определения кадастровой стоимости. Это будет сделано в ближайшее время", - сказал в понедельник глава Минфина.

В начале марта президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о справедливости имущественного налога для физических лиц, который вызывает критику, поскольку кадастровая стоимость, по которой он начисляется, часто значительно превышает рыночную стоимость жилья. В своем послании Федеральному собранию Путин призвал сделать имущественный налог для граждан посильным и принять все необходимые для этого решения в первой половине 2018 года.