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Кабмин поручил направить 100 млн рублей на организацию участия РФ в Экспо-2020

Экономика и бизнес
12 марта, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Министерство промышленности и торговли РФ должно будет предоставить в правительство отчет об эффективности использования этих средств

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство России поручило направить 100 млн рублей на организацию участия РФ в выставке Экспо-2020. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предписывает направить 100 млн 126,2 тыс. рублей из федерального бюджета на организацию участия России во Всемирной универсальной выставке, которая пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Отчет об эффективности использования этих средств Министерство промышленности и торговли РФ должно будет предоставить в правительство до 1 марта 2019 года, документ будет включать "использование полученных результатов в интересах развития экономики РФ".

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