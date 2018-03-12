Кабмин поручил направить 100 млн рублей на организацию участия РФ в Экспо-2020

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство России поручило направить 100 млн рублей на организацию участия РФ в выставке Экспо-2020. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предписывает направить 100 млн 126,2 тыс. рублей из федерального бюджета на организацию участия России во Всемирной универсальной выставке, которая пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Отчет об эффективности использования этих средств Министерство промышленности и торговли РФ должно будет предоставить в правительство до 1 марта 2019 года, документ будет включать "использование полученных результатов в интересах развития экономики РФ".