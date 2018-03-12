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Силуанов: оснований ждать резких скачков рубля нет, его зависимость от нефти сократилась

Экономика и бизнес
12 марта, 12:07 дата обновления: 12 марта, 12:29 UTC+3

По словам министра финансов, если правительство будет направлять часть нефтегазовых доходов в ФНБ, то волатильность курса рубля продолжит сглаживаться

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Зависимость курса рубля от цен на энергоресурсы снизилась, оснований ожидать резких скачков курса национальной валюты нет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

"Зависимость курса от нефти сократилась, и при продолжении нашей политики все дальше так и будет сохраняться. Пока нет никаких оснований говорить о резком изменении курса рубля", - сказал Силуанов в понедельник.

Если правительство РФ не будет направлять все дополнительные нефтегазовые доходы в бюджет, а откладывать часть в Фонд национального благосостояния, то волатильность курса рубля продолжит сглаживаться. Курс рубля стабилен, несмотря на то, что он плавающий и Центральный банк не вмешивается в торги на валютной бирже, отметил Силуанов. "Сейчас основной прирост золотовалютных резервов осуществляется благодаря закупкам Минфина валюты на нефтегазовые доходы. Такая политика продолжится и дальше", - добавил глава Минфина.

Минфин с февраля 2017 года направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. С 7 марта по 5 апреля 2018 года ведомство направит на закупку валюты 192,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, сократив этот объем в полтора раза по сравнению с предыдущим периодом. Тогда, с 7 февраля по 6 марта 2018 года ведомство направило на закупку валюты  298,1 млрд рублей.

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