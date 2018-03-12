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В Астраханской области реализуют 11 особо важных инвестпроектов на 27 млрд рублей

Экономика и бизнес
12 марта, 12:21 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ,12, марта. /ТАСС

Общий объем инвестиций в экономику региона в прошлом году превысил 144 млрд рублей

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АСТРАХАНЬ,12 марта. /ТАСС/. Статус "особо важный инвестиционный проект" присвоили 11 проектам в Астраханской области, он дает ряд преференций, в том числе право на пониженную ставку налога на прибыль и на имущество организаций, сообщили в региональном министерстве экономического развития.

"В Астраханской области статус "особо важный инвестиционный проект" присвоен 11 инвестиционным проектам с общим объемом инвестиций порядка 27 млрд рублей. В прошлом году в их число вошли, в частности, строительство делового центра Азербайджана в Астрахани с объемом инвестиций более 200 млн рублей. А также строительство крытой учебно-тренировочной арены с искусственным льдом с объемом инвестиций более 300 млн рублей", - сказал глава регионального минэкономразвития Алексей Попов на коллегии министерства.

По информации министерства, также в области реализуют такие проекты, как строительство центра позитронно-эмиссионной томографии (объем инвестиций 750 млн рублей) и строительство гемодиализного центра (инвестиции 170 млн рублей). Инвесторам, в частности, в прошлом году предоставили земельные участки в аренду без проведения торгов.

Региональный министр на коллегии также отметил, что в области объем инвестиций в экономику в прошлом году превысил 144 млрд рублей, при этом темп на 14 процентных пунктов выше среднероссийского. Положительный вклад, кроме нефтегазовой отрасли, внесли пищевая и химическая промышленность (118,3% и 103,7% соответственно), производство одежды (107,9%), электронных и оптических изделий (108,2%), машиностроение (106%), стройматериалы (105,4%). В результате индекс промышленного производства составил 137,2% - по данному показателю регион первый в ЮФО и второй по России.

Рост валового регионального продукта по прошлому году оценивают на уровне свыше 110% (с объемом свыше 410 млрд рублей).

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