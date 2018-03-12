Премьер Новой Зеландии поддержала предложение главы МИД о торговых переговорах с Россией

ТАСС, 12 марта. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн поддержала предложение министра иностранных дел Уинстона Питерса возобновить переговоры о свободной торговле с Россией. Об этом сообщила газета The New Zealand Herald по итогам прошедшей в понедельник в Веллингтоне пресс-конференции главы правительства.

"В условиях, когда санкции [США и ЕС] в отношении России сохраняются, другие страны торгуют в их обход, - цитирует премьера издание. - Новая Зеландия пытается преодолеть это препятствие, чтобы к ней относились так же честно, как относятся к другим странам, которые торгуют [с Россией] приемлемым образом в обход санкций".

В конце прошлого года к власти в Новой Зеландии пришло новое коалиционное правительство во главе с лейбористами, лидером которых является нынешний премьер-министр. В состав коалиции вошли также политики партии "Новая Зеландия прежде всего", лидером которой является Питерс. В одном из первых заявлений в ранге вице-премьера и главы МИД он сообщил о планах добиваться возобновления переговоров по соглашению о свободной торговле с Москвой.

В недавней беседе с журналистами глава МИД отметил, что не склонен жестко связывать вопросы торговли с политикой. "Если всех судить и все время говорить о морали, то мы вообще не будем ни с кем торговать", - указал Питерс. "Мы просто трагическим образом потеряем время, если будем дожидаться итогов продолжающихся расследований [о причастности России к крушению Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году и утверждений о ее попытках повлиять на результаты президентских выборов в США], - подчеркнул глава новозеландского МИД. - Если по их итогам выяснится, что эти инсинуации не имеют фактических подтверждений, то мы просто впустую потратим время, а это не отвечает интересам нашей страны".

Новая Зеландия и страны Таможенного союза (Россия, Казахстан и Белоруссия) начали подготовку соглашения о зоне свободной торговли в конце 2010 года, однако впоследствии переговоры были приостановлены на неопределенный срок.