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Мост на бывшей территории завода "Серп и молот" в Москве планируют ввести в 2019 году

Экономика и бизнес
12 марта, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Новый мост станет частью внутриквартального проезда в одном из кварталов в рамках проекта "Символ" компании "Донстрой"

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московские власти реализуют инвестиционный проект по постройке моста на бывшей территории завода "Серп и молот". Его планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, сообщила в понедельник пресс- служба Москомстройинвеста.

"Выполнены работы по устройству всех несущих железобетонных конструкций моста. Дальнейшие работы, включая бетонирование основания дороги и устройство дорожного полотна, будут выполняться в теплое время года, в соответствии с требованиями соответствующих нормативов. Ввод моста в эксплуатацию будет осуществлен в 2019 году", - цитирует пресс-служба председателя комитета Константина Тимофеева.

По его словам, мост будет иметь 11 опор, каждая из которых представляет собой чашу высотой от 3,5 до 4,3 метра и диаметром около трех метров. В эти чаши высадят рябины, а также виноград, листья и ветви которого будут спускаться по опорам, формируя в зоне парка под мостом "висячие сады".

"Первый - прямолинейный - пролет состоит из двух полос для движения легкового автотранспорта и двухсторонней велосипедной дорожки, покрытой бесшовным резиновым покрытием. Второй - пролет извилистой формы - представляет собой пешеходную дорожку с длинной скамьей, которая повторяет изгиб пролета и формирует дополнительную зону отдыха со смотровой площадкой", - отмечается в сообщении.

Председатель комитета уточнил, что новый мост станет частью внутриквартального проезда в квартале "Свобода" в рамках реализации проекта "Символ". Девелопером проекта выступает компания "Донстрой". Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что "инвестор проекта развития бывшей территории завода "Серп и молот" приступил к строительству уникального моста".

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