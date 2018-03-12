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Силуанов: РФ не "держится" за бумаги США и готова вкладывать в облигации других стран

Экономика и бизнес
12 марта, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Глава Минфина РФ отметил, что ведомство может рассмотреть любые другие бумаги с необходимым уровнем рейтинга и хорошей доходностью

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия "не держится за американские бумаги", готова покупать государственные облигации любых государств с необходимым уровнем рейтинга и хорошей доходностью. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

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"Мы абсолютно не держимся за американские бумаги. Нам главное, чтобы был наиболее высокий уровень рейтинга этих бумаг и соответственно государства, с тем, чтобы они были ликвидными", - сказал министр.

Силуанов отметил, что американские бумаги остаются одними из самых надежных. При этом Россия также вкладывает средства в бумаги европейских государств. "Мы готовы вкладываться и в бумаги, выпускаемые другими суверенными государствами, главное, чтобы они были низко рискованными и соответственно приносили доход", - подчеркнул Силуанов.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что США активно работают над подготовкой санкций в отношении предпринимателей и представителей руководства России. Летом 2017 года власти США одобрили расширение антироссийских санкций и допустили возможность их распространения на государственный долг РФ - облигации федерального займа (ОФЗ), евробонды и деривативы. Однако в пояснительном документе американского минфина говорится, что санкции против госдолга РФ могут "послужить препятствием для конкурентоспособности крупных компаний США по управлению активами". Кроме того, по оценке минфина США, введение таких санкций может иметь "негативные побочные последствия для глобальных рынков и бизнеса".

Позже минфин США выступил с комментарием, в котором пояснял, что расширение действующих санкций США на российский суверенный долг будет иметь негативные последствия не только для российской экономики, но и для инвесторов из США.

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Мнучин, Стивен Силуанов, Антон Германович
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