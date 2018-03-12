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ФАС разрешила ВТБ приобрести 29,1% "Магнита"

Экономика и бизнес
12 марта, 12:51 UTC+3 МОСКВА 12, марта. /ТАСС

ВТБ станет крупнейшим акционером ретейлера, которому принадлежит самая обширная в России сеть магазинов

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© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила ВТБ приобрести 29,1% акций ретейлера "Магнит", следует из текста решения российского ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ООО "ВТБ Инфрастуктурные инвестиции" о приобретении доли в размере 29,1% голосующих акций ПАО "Магнит" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - сообщил регулятор.

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ВТБ в ходе сделки станет крупнейшим акционером ретейлера, которому принадлежит самая обширная в РФ сеть магазинов. Соглашение, подписанное в середине февраля, подразумевает приобретение банком 29,1% акций "Магнита" у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей.

В феврале вскоре после объявления о сделке глава ФАС Игорь Артемьев пообещал не допустить появления на рынке "монстра" с этой покупкой, заявив в то же время, что решение Федеральной антимонопольной службы будет положительным. Артемьев и аналитики уверены, что ВТБ покупает "Магнит" для перепродажи.

В 2017 году "Магнит" уступил лидерство по объему выручки своему главному сопернику X5 Rertail, обновившему в последние годы менеджерский состав и магазины На этом фоне "Магнит" также запустил рестайлинг, завершить который теперь предстоит новой команде.

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2017 года составило 16350 (12125 "магазинов у дома", 243 гипермаркета, 208 магазинов "Магнит Семейный" и 3774 магазина дрогери).

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