Министр энергетики Польши призвал не закупать электроэнергию в РФ

ВИЛЬНЮС, 12 марта. /ТАСС/. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский выступает за то, чтобы отказаться от закупок электроэнергии, выработанной российскими производителями. Его позицию в понедельник изложило литовское информагентство ELTA.

"На традиционной энергетике в странах ЕС лежит бремя дотаций на возобновляемую энергетику. Мы платим за заботу о здоровье и окружающей среде, а также в ЕС необходимо соблюдать жесткие эмиссионные требования", - сказал он агентству.

По утверждению министра, в РФ этих ограничений нет, что ставит участников энергетического рынка в неравные конкурентные условия. "Поэтому в России электроэнергия дешевле. Я являюсь сторонником того, чтобы ее там вообще не закупать", - заявил Тхужевский.

Глава ведомства напомнил, что Польша полностью обеспечивает себя электроэнергией. "Не закупаем ее ни в России, ни в Белоруссии, ни на Украине", - сказал он.