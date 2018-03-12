В 2017 году объем инвестиций на Дальнем Востоке вырос на 17%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) показал в 2017 году рост объема инвестиций в основной капитал на 17%. Об этом сообщил в понедельник министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в Южно-Сахалинске на заседании Совета по инвестиционной деятельности при правительстве Сахалинской области.

"ДФО в целом показал 17-процентный рост объема инвестиций по итогам 2017 года, когда в среднем по России этот показатель составил 4,4%. Из 17% роста более половины составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), в том числе и иностранные", - сказал Галушка.

Замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков уточнил, что резиденты ТОР и СПВ вложили в 2017 году в экономику Дальнего Востока более 90 млрд рублей. "Мы можем с уверенностью сказать, что уже до конца 2018 года в ТОР и СПВ будет открыто 200 новых компаний и будет создано 15 тыс. новых рабочих мест. К 2020 году таких новых предприятий уже будет 350 с 34 тыс. новых рабочих мест", - добавил Крутиков.

Территории опережающего развития (ТОР) создаются с целью формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение компанией статуса резидента ТОР дает возможность воспользоваться рядом налоговых льгот, а также использовать пониженные отчисления по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по финансовым инвестициям и созданию новых рабочих мест.

Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Согласно информации пресс-службы Минвостокразвития, в настоящее время режим Свободного порта действует в 21 муниципальном районе Приморского края, Камчатки, Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотки.

В Хабаровском крае режим Свободного порта распространен на Ванинский муниципальный район. В 2017 году в границы Свободного порта вошел Углегорский городской округ Сахалинской области. Количество инвесторов, получивших статус резидента Свободного порта Владивосток, в 2017 году увеличилось со 116 до 483 с объемом частных инвестиций в размере 384 млрд рублей и созданием 38 тыс. новых рабочих мест.