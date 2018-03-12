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МВД предлагает выделить на госпрограмму защиты свидетелей и потерпевших 1,1 млрд рублей

Экономика и бизнес
12 марта, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

По данным МВД, более 10 млн человек ежегодно проходят по различным делам в качестве потерпевших или свидетелей

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министерство внутренних дел России предлагает выделить более одного млрд рублей на государственную программу на 2019-2023 годы по защите потерпевших и свидетелей. Как сообщает пресс-центр ведомства РФ, соответствующий проект постановления правительства РФ разработало МВД.

"В проекте госпрограммы ("Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019-2023 годы" - прим. ТАСС) предусмотрен объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета на 2019-2023 годы в сумме 1 119 309,8 тыс. рублей, что незначительно меньше по сравнению с предыдущими периодами. Принятие проекта постановления не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений участников госпрограммы, а также выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - сообщает пресс-центр.

По данным МВД, ежегодно более 10 млн человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей, при этом нередко из-за влияния злоумышленников потерпевшие и свидетели отказываются от участия в судопроизводстве. В связи с этим с 2006 года в России действуют пятилетние госпрограммы по защите свидетелей. Участниками программы являются МВД, Минобороны, ФСБ, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральная служба по труду и занятости.

В пресс-центре также отметили, что с 2014-го по 2017 год под программу защиты попадали от 3,3 до 3,9 тыс. человек ежегодно. В частности, им была обеспечена личная охрана, охрана жилища и имущества, временное помещение в безопасное место, выданы специальные средства индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности. Также в конфиденциальности были сохранены сведения о защищаемом лице.

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