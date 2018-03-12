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Росреестр предложил решить проблему кадастровой оценки недвижимости ценовым зонированием

Экономика и бизнес
12 марта, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

По словам главы Росреестра, в 2017 году количество обращений в ведомство по поводу завышенной кадастровой оценки выросло на 22% по сравнению с 2016 годом

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Глава Росреестра - замминистра экономического развития РФ Виктория Абрамченко предложила ввести принцип ценового зонирования для решения проблемы завышения кадастровой стоимости недвижимости по сравнению с рыночной.

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"Мы предлагаем ввести ценовое зонирование. Объекты в одной зоне должны иметь одинаковую стоимость. Помимо этого, участники рынка говорят о целесообразности разработки единого программного обеспечения для проведения оценки", - сказала она в понедельник на итоговой коллегии Росреестра.

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что налог на имущество физических лиц должен быть справедливым и посильным. Он потребовал уточнить механизм расчета налога на имущество физлиц и пересмотреть кадастровую стоимость имущества, которая не должна превышать рыночную.

Предложения Росреестра

По мнению Абрамченко, в отношении объектов капитального строительства методика должна учитывать и местоположение, и качественные характеристики, в том числе физическое состояние и конструктивные особенности. Также потребуется привлечь бюджетные организации, а не частных оценщиков, к исправлению ошибок и пересчету стоимости.

Она также высказалась за введение надзора за деятельностью уполномоченных компаний в сфере оценки. Ранее представители Росреестра не раз говорили, что деятельность независимых оценщиков вызвала проблему завышения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Абрамченко, кроме того, предложила подумать над коррекцией механизма сбора и повышением достоверности данных, которые будут вноситься в создаваемый государственный индекс рынка недвижимости. Он станет доступен пользователям к 2020 году.

Росреестр, уточнила при этом Абрамченко, не является ни заказчиком, ни исполнителем работ по кадастровой оценке, но регистрирует ее результаты.

Рост обращений и судебных тяжб

Глава Росреестра сообщила о росте обращений в ведомство, касающихся оспаривания завышенной кадастровой оценки. "В 2017 году по сравнению с 2016 годом количество обращений... выросло на 22% и превысило 73 тыс. Количество судебных споров выросло на 17%, это 16 тыс. споров по всей стране", - сказала она.

По словам Абрамченко, количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости, поданных в созданные при Росреестре комиссии, за 2016 год выросло на 85% по сравнению с 2015 годом.

С 1 января 2015 года налог на имущество физических лиц в 28 регионах стал рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, приближенной к рыночной.

В 2016 году собственники стали получать налоговые извещения с новыми данными, что увеличило поток желающих пересмотреть кадастровую стоимость своих объектов недвижимости.

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Путин, Владимир Владимирович Абрамченко, Виктория Валериевна
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