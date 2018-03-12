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Глава ВЭБ назвал слияние "Глобэкса" и Связь-банка почти единственным вариантом их развития

Экономика и бизнес
12 марта, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Сергей Горьков объяснил, что это решение позволит освободить капитал

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков считает объединение "дочек" ВЭБ - банка "Глобэкс" и Связь-банка - почти единственным вариантом их дальнейшего развития. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение наблюдательного совета ВЭБ в апреле, сообщил журналистам глава Внешэкономбанка Сергей Горьков.

"Я думаю, что этот (вариант) почти единственный, потому что объединение банков - это оптимизация достаточно большая, и бессмысленно держать банки в таком состоянии... Сейчас, наверное, это почти единственный вариант (объединение "Глобэкса" и Связь-банка - прим. ТАСС), потому что вопрос эффективности - только на "костах" это 1 млрд рублей (эффект от объединения центральных офисов банков - прим. ТАСС) плюс это дает освобождение капитала. Конечно, потратим на это какое-то время, но дает хороший эффект. Я за эффект, и актив будет чуть побольше для возможной дальнейшей продажи", - сказал он.

Новая стратегия

В январе ВЭБ сообщил, что вынесет на ближайшее заседание наблюдательного совета предложения о дальнейшей стратегии дочерних Связь-банка и банка "Глобэкс".

Горьков тогда заявлял, что стратегия в отношении этих двух банков будет меняться после того, как правительство решило наделить Промсвязьбанк статусом банка по обслуживанию гособоронзаказа. До этого на эту роль претендовали Связь-банк и "Глобэкс".

Глава ВЭБ также отмечал, что объединение банков будет рассматриваться как один и вариантов стратегии.

ВЭБ стал санатором обоих банков в 2008-2009 годах. Продать непрофильные банковские активы планировалось до конца 2017 года, однако руководство ВЭБ сообщало, что госкорпорацию не устроили условия сделок, которые предлагали претенденты на ее дочерние банки.

Стратегия Внешэкономбанка предполагает выведение из состава группы дочерних Связь-банка, "Глобэкса", а также Проминвестбанка до конца 2018 года.

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