Путин внес в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности в сфере госзакупок

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес в понедельник на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается усилить уголовную ответственность в сфере госзакупок. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В частности, планируется дополнить Уголовный кодекс РФ новыми статьями: "Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд" и "Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок". Также проект предусматривает ответственность за "провокацию подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд".

Пробелы в законодательстве

В сложившейся судебно-следственной практике преступления, связанные с так называемыми откатами при осуществлении госзакупок, квалифицируются по статьям УК РФ о хищениях чужого имущества (в первую очередь как мошенничество), злоупотреблениях полномочиями, в том числе должностными, а также о коммерческом подкупе, даче и получении взятки, говорится в пояснительной записке. Однако не все деяния, совершаемые в указанной сфере, подпадают под нормы уголовного закона, отмечается в документе.

"Так, ряд нарушений, связанных с целями осуществления закупок, определением цены контракта, заключением или исполнением такого контракта и совершаемых из корыстной или иной личной заинтересованности, не может рассматриваться как уголовно наказуемое злоупотребление служебным положением, поскольку эти нарушения совершаются представителями заказчика, которые не являются должностными лицами", - сказано в документе. Например, речь идет о работниках контрактной службы, контрактных управляющих, членах комиссии по осуществлению закупок, лицах, осуществляющих приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Такие деяния могут причинять существенный ущерб бюджетной системе РФ, а также бюджетным учреждениям, иным лицам, являющимся заказчиками или участниками закупки, предупреждают разработчики. "Между тем в настоящее время такие деяния не образуют состава преступлений и влекут за собой лишь административную ответственность", - констатируют они. Не предусмотрена ответственность и за подкуп работников контрактной службы, контрактных управляющих, членов комиссии по осуществлению закупок и других лиц, принимающих непосредственное участие в госзакупках.

Что предлагается законопроектом

Для устранения таких пробелов вводится "ответственность за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершаемое из корыстной или иной личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, если деяние причинило крупный ущерб". В качестве квалифицирующих признаков этого преступления предлагается установить совершение его группой лиц по предварительному сговору, а также причинение крупного и особо крупного ущерба. Санкции по этой статье составят от 200 тыс. до 1 млн рублей штрафа, а максимальное наказание - лишение свободы до 7 лет.

Еще одной новой статьей предусматривается ответственность за "подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, лица, осуществляющего приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, иного уполномоченного лица, представляющего интересы заказчика, в целях противоправного влияния на принимаемые ими решения, в том числе за получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, других имущественных прав". По этой статье (за особо крупный размер подкупа - более 1 млн рублей - прим. ТАСС) предлагаются штрафы в размере от 2 млн до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

Кроме того, за провокацию взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд планируется наказывать штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, говорится в документе. В качестве альтернативного наказания предусмотрены "принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового".