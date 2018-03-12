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Альфа-банк в конце апреля разместит долларовые бонды с привязкой к индексу робототехники

Экономика и бизнес
12 марта, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

По словам директора по структурным продуктам Альфа-банка, минимальный порог входа в инструмент составит $1000

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Альфа-банк планирует в конце апреля разместить биржевые структурные облигации, доходность которых привязана к индексу робототехники (рассчитывается Societe Generale совместно с футурологом Мартином Фордом, включает 150 акций ведущих компаний отрасли) сроком на 3,5 года. Об этом ТАСС сообщил директор по структурным продуктам Альфа-банка Денис Аношин.

Объем размещения может составить $30-50 млн, ориентир доходности - 8% годовых.

"Мы не фиксируем заранее объем, он будет точнее определен по итогам сбора заявок. Но мы ожидаем, что размещение составит от $30 млн до $50 млн. Техническое размещение пройдет в 20-х числах апреля, книга заявок будет собрана с 20 марта по 10 апреля", - сообщил Аношин.

По его словам, банк ожидает, что весь спрос будет со стороны физических лиц.

"Но мы рассчитываем привлечь институциональных инвесторов (банки, брокеры, УК - прим. ТАСС) для дальнейшей реализации бондов для их клиентов - физлиц", - подчеркнул Аношин, добавив, что минимальный порог входа в инструмент составляет $1000.

Аношин также пояснил, что по облигациям предусмотрены три купонных выплаты: через год, через два года и при погашении через 3,5 года после размещения. При этом в случае негативной динамики индекса банк гарантирует возврат 100% номинала.

"Мы не исключаем дополнительного размещения данного выпуска облигаций в случае, если будет повышенный спрос. Также мы рассчитываем до конца года разместить еще два выпуска структурных облигаций", - рассказал Аношин.

В ноябре 2017 года банк разместил биржевые структурные облигации в объеме €20 млн с привязкой к динамике индекса NXSRUFA, в мае того же года банк разместил аналогичный выпуск структурных облигаций с привязкой к индексу NXSRUFA на 2,147 млрд рублей из общего объема выпуска пять млрд рублей.

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