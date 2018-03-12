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Шувалов предложил привлечь искусственный интеллект к решению проблемы налога на имущество

Экономика и бизнес
12 марта, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Речь идет о необходимости налогоплательщиков вносить сбор по кадастровой стоимости, которая является выше рыночной

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Налогоплательщикам зачастую приходится платить налог на имущество исходя из кадастровой цены, которая выше рыночной. Решить эту проблему можно с использованием искусственного интеллекта, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Нам нужно очень быстро научиться, возможно, при помощи в том числе искусственного интеллекта делать так, чтобы никогда налогоплательщик не обязан был платить налог по кадастровой стоимости, которая выше рынка", - сказал Шувалов на итоговой коллегии Росреестра.

В начале марта президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о справедливости имущественного налога для физических лиц, который вызывает критику, поскольку кадастровая стоимость, по которой он начисляется, часто значительно превышает рыночную стоимость жилья. Путин призвал сделать имущественный налог для граждан посильным и принять необходимые для этого решения в первой половине 2018 года.

"Есть одна неприятность, которую мы с вами должны отработать совместно как можно быстрее - это кадастровая оценка. ... Действительно, мы когда писали все законодательство, не понимали, что на рынке недвижимости могут быть разные ситуации, когда рыночная цена может быть ниже кадастровой, и что кадастровая должна быть подчинена рыночной", - сказал Шувалов.

"Здесь, конечно, нужно полагаться на специалистов министерства экономического развития, они вместе с сотрудниками министерства финансов - это совместная работа", - добавил Шувалов. В понедельник изменить методику определения кадастровой стоимости недвижимости призвал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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