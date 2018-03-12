Вологодская академия предложила делать мороженое из наноконцентрата молочной сыворотки

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Технология, разработанная Вологодской государственной молочнохозяйственной академией, позволит с помощью нанотехнологий очищать молочную сыворотку от лишних веществ и производить из полученного сырья мороженое. Сейчас сыворотку с полезными веществами практически не используют, потому что не могут нужным образом ее обработать, сообщил в понедельник ТАСС руководитель проекта, доцент вуза Владимир Шохалов.

"Мы предлагаем использовать внутренние резервы, обрабатывая молочную сыворотку. Технологию можно назвать ресурсосберегающей, так как при недостатке качественного молока она позволяет снизить объемы его использования [при производстве мороженого] за счет того, что часть сырья - это вещество, полученное при нанофильтрации сыворотки. Кроме того, она более экологичная, так как сыворотка не выбрасывается в качестве отходов", - рассказал он.

Собеседник отметил, что сыворотка - такое же природное сырье, как молоко, однако нет способа переработать ее нужным образом, чаще всего ее утилизируют. Вологодские специалисты предлагают несколько стадий очистки сыворотки. На этапе нанофильтрации ее пропускают через специальную мембрану, лишние вещества (молочная кислота и минеральные соли) отделяются, в итоге остается очищенное сырье с полезными веществами. Нанофильтрация по подобной технологии применяется для очистки воды и при производстве из сыворотки сухого молока. "Для производства сырья для мороженого таких технологий сейчас не применяют", - отметил Шохалов.

По его словам, технология позволит снизить итоговую себестоимость мороженого, а также подойдет для тех предприятий, которые испытывают сложности с поставками сырья.

Разработка представлена на выставке Всероссийского форума сельхозпроизводителей. Форум проходит в Краснодаре 11 - 12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.