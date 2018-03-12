''Лукойл'' создаст около 200 рабочих мест в новом комплексе под Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Компания ''Лукойл'' создаст около 200 дополнительных рабочих мест в комплексе замедленного коксования на территории Нижегородского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Кстово Нижегородской области. Будущие сотрудники пройдут подготовку на предприятиях ''Лукойла'' в Перми, об этом в понедельник сообщил журналистам президент ПАО ''Нефтяная компания ''Лукойл'' Вагит Алекперов.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания ''Лукойл'' построит в Кстово комплекс замедленного коксования. Инвестиции в глубокую переработку составят более $1 млрд. Инвестиционный цикл стартовал с начала 2018 года. Сообщалось, что ввести объект в эксплуатацию планируют в 2021 году.

''Проект уже в стадии развития, сегодня уже идут инвестиции, заказано оборудование длительного изготовления, будет дополнительно создано около 200 рабочих мест, это места квалифицированных кадров, которые будут готовиться на подобных установках на предприятиях компании ''Лукойл'' в Перми'', - сказал Алекперов после открытия медицинского центра в Кстове.

По его словам, инвестиционный цикл строительства комплекса глубокой переработки будет длиться пять-семь лет. В проект входит также модернизация битумной установки. В ближайший год инвестиционная программа компании составит более 100 млрд рублей.

''Мы считаем, что мы должны выпускать здесь битум, который будет востребован уже не сегодня, может быть, а послезавтра. Мы будем готовы к тому, чтобы рынок получил этот модифицированный битум, который бы улучшил качество дорог. Мы рассматриваем вопросы строительства еще одной установки, которая увеличит на 400 тыс. тонн производство бензинов'', - добавил Алекперов.

Глеб Никитин отметил, что правительство региона готово оказывать необходимую поддержку в развитии нефтеперерабатывающего завода и реализации новых проектов. ''На самом деле есть в осторожных долгосрочных планах компании и другие проекты'', - добавил Никитин.

О проекте

Ранее сообщалось, что на новом объекте появятся установки замедленного коксования, гидроочистки дизельного топлива, газофракционирования, производства водорода и серы. Мощность комплекса по сырью составляет 2,1 млн тонн в год. Новое производство увеличит выход светлых нефтепродуктов на НПЗ более чем на 10%, а выпуск мазута сократит на 2,7 млн тонн в год.

Нижегородский НПЗ - нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля, расположенный в Нижегородской области. Мощность завода - 17 млн тонн в год, за девять месяцев 2017 года выход светлых нефтепродуктов составил 64%, глубина переработки - 77%.