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Источник: полеты между Москвой и Каиром могут возобновиться в первой-второй декаде апреля

Экономика и бизнес
12 марта, 15:03 дата обновления: 12 марта, 15:07 UTC+3

По информации собеседника агентства, ранее "Шереметьево Безопасность", "Аэрофлот" и EgyptAir подписали договор на предоставление услуг

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Авиасообщение между Москвой и Каиром может быть возобновлено в первой-второй декаде апреля. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к переговорам. По его словам, ранее "Шереметьево Безопасность", "Аэрофлот" и EgyptAir подписали договор на предоставление услуг.

"7 марта компании "Шереметьево-безопасность", "Аэрофлот" и EgyptAir подписали договор на предоставление услуг по обеспечению безопасности в аэропорту Каира. Еще необходимо уладить ряд технических моментов. Возобновление авиасообщения предварительно намечено на первую-вторую декаду апреля", - сообщил он ТАСС.

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Ранее ТАСС в российском Минтрансе сообщали, что работа по возобновлению авиасообщения между Россией и Египтом находится в активной фазе. В Шереметьево на прошлой неделе отметили, что в случае подписания всех договоров сотрудники компании "Шереметьево Безопасность" будут работать в аэропорту Каира. В Шереметьево и "Аэрофлоте" оперативно комментарий не предоставили.

Гендиректор EgyptAir Сафуат Муслим ранее заявлял, что компания планирует открыть рейсы из Каира в Москву в апреле, это связано с традиционным переходом на летнее расписание. По его словам, в аэропорту Каира будут присутствовать российские сотрудники служб безопасности.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

Президент России Владимир Путин 4 января 2018 года подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушли на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания. К настоящему моменту продажа авиабилетов на рейсы компаний не открыта.

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