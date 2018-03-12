Шувалов заявил, что проблему коррупции в Росреестре удалось решить

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что новое руководство Росреестра и Минэкономразвития смогло переломить ситуацию с коррупцией при регистрации сделок с недвижимостью.

"Я неоднократно публично более мягко и непублично значительно жестко на наших внутренних мероприятиях в правительстве ставил вопрос о том, что в системе Росрееста чуть ли не самая неблагоприятная среда по взаимодействию должностных лиц с теми, кто регистрирует сделки. Так мягко скажу. Сами знаете, о чем я", - сказал он на итоговой коллегии Росреестра.

Шувалов добавил, что сейчас такой остроты проблемы больше нет. "Это, конечно, достижение. То есть вот эта острота, которая была еще вчера - и по поводу возврата документов, и по поводу нерегистрации сделок, ну и, честно говоря, у нас были случаи рейдерского захвата, - это все в прошлом. Наверняка, есть еще какие-то очаги, будем ими заниматься вместе с правоохранительными органами, но как система это уже в Росреестре отсутствует", - отметил первый вице-премьер.