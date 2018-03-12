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Операторы мобильной связи в пять раз снизили оплату за роуминг в Крыму

Экономика и бизнес
12 марта, 15:38 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 12, марта. /ТАСС

По словам главы Минсвязи РФ Николая Никифорова, снижение расходов продолжится

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Операторы мобильной связи в конце 2017 года и первом квартале 2018 года в три-пять раз снизили дополнительные платежи по роумингу на территории Крыма, сообщил в понедельник министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров на встрече с главой региона Сергеем Аксеновым.

"В декабре 2017 года и в течение первого квартала 2018 года все ключевые операторы пошли на существенное снижение дополнительных платежей в случае роуминга. Роуминг как техническое явление остается, потому что сим-карта одного оператора работает в сети другого оператора. Мы хотим, чтобы связь у абонентов была. Важно, чтобы она не приводила к дополнительным расходам", - сказал он.

Снижение расходов, по его словам, произошло в среднем в три-пять раз и "будет продолжаться".

Никифоров также отметил высокие темпы постройки новых базовых станций для улучшения качества связи и интернета.

"За четыре года сделано немало. Построено около трех тысяч базовых станций мобильной связи. В 2018 году построят еще 1,4 тыс. новых базовых станций, в основном четвертого поколения 4G. Это скоростной интернет, то, что так требуют наши граждане", - сказал он.

По словам министра, в этом году планируется практически 50-процентный рост числа базовых станций. "Это говорит о том, что связь развивается в Крыму", - сказал он.

О роуминге в Крыму

Ранее со ссылкой на ФАС сообщалось, что проблему внутрисетевого роуминга решат в мае 2018 года. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее неоднократно критиковал работу мобильных операторов, которые предоставляют в Крыму свои услуги в роуминге. Проблема с роумингом в Крыму существует из-за того, что пока крупные российские операторы не зашли в регион. На полуострове работают четыре оператора: "К- Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком".

Крымские компании предоставляют абонентам из других регионов России услуги сотовой связи вне зоны обслуживания домашней сети с использованием ресурсов своих сетей.

Операторы "большой четверки" заключили соглашения с крымскими операторами на право подключения своих абонентов к их сети. Известно, что такие договоры есть с "КТелеком", "КТК-Телеком" и "Крымтелеком".

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