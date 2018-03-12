Никифоров: Крым способен в 2018 году приступить к созданию аналога Кремниевой долины

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Крым способен в 2018 году приступить к проектированию центра по развитию IT-технологий по аналогии с калифорнийской Кремниевой долиной. Об этом журналистам в Симферополе сообщил в понедельник министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

В ноябре прошлого года о возможности создания крымской Кремниевой долины заявлял глава республики Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

"Мы выступаем за то, чтобы эти проекты (создание центра по развитию IT-технологий в Крыму) были реализованы. Даже в 2018 году нет технических препятствий, чтобы начать проектирование и строительство (технопарка в Крыму)", - сказал Никифоров, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр добавил, что уже идет оформление соответствующих земельных участков в Крыму под создание технопарков. "У Крыма для этого (для создания Кремниевой долины) есть все основания. Кроме того, мы даже определили ряд перспективных участков, где могут быть построены такие технопарки… Я уверен, что рано или поздно мы добьемся, чтобы их построили", - сказал глава Минсвязи РФ.

Никифоров отметил, что федеральный центр поддерживает инициативу властей Крыма по созданию аналога Кремниевой долины, при этом на эти цели из федерального бюджета могут быть выделены средства.

"Нет никаких препятствий, чтобы на территории Крыма такие объекты стали появляться… Мы будем отстаивать позицию, чтобы на это были выделены соответствующие средства (из федерального бюджета), мы видим в этом большую перспективу... Министерство экономического развития как раз пытается применить этот опыт и сделать единую систему мер поддержки, в том числе для малого бизнеса, в том числе в сфере высоких информационных технологий", - рассказал Никифоров.