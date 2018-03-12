Объем дорожного фонда в Дагестане составит 5,4 млрд рублей в 2018 году

МАХАЧКАЛА, 12 марта. /ТАСС/. Объем дорожного фонда в Дагестане в 2018 году составит 5,4 млрд рублей, сообщили в понедельник ТАСС в Агентстве по дорожному хозяйству республики.

"В республике на эти средства будут проведены работы по строительству и реконструкции более 90 км автомобильных дорог, построены 11 мостов протяженностью более 440 погонных метров. На 122 км автомобильных дорог и на одном мосту будет проведен капитальный ремонт", - уточнили в агентстве.

Также в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют восемь подъездных дорог к Махачкале на средства республиканского бюджета в размере более 760 млн рублей. В их числе пригородные дороги в поселки Шамхал, Красноармейск, Талги, Богатыревка, Сулак, а также дорога Махачкала - Аэропорт, участок автодороги Махачкала - Каспийск к спорткомплексу "Хазар". Еще на такую же сумму, которая поступит из федерального бюджета, капитально отремонтируют 99 внутригородских улиц в Махачкале общей протяженностью 126,25 км.

В 2017 году в рамках программы "Безопасные и качественные дороги России" в Махачкале отремонтировали 68 улиц и 2 подъездные автодороги. В рамках проекта дороги Махачкалы были расширены, там создали парковочные карманы. Власти региона рассчитывают, что таким образом решится вопрос заторов, и проезд по дорогам станет безопаснее. Дорожный фонд в республике в 2017 составил 7,3 млрд рублей.

Как сообщал ТАСС ранее, общая протяженность дорог махачкалинской агломерации составляет порядка 950 км.