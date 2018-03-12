Министр торговли США обсудит с ЕС отмену "высоких европейских пошлин"

ТАСС, 12 марта. Министр торговли США Уилбур Росс обсудит с представителями ЕС вопрос отмены "высоких европейских пошлин" на американскую продукцию. Об этом сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп.

Secretary of Commerce Wilbur Ross will be speaking with representatives of the European Union about eliminating the large Tariffs and Barriers they use against the U.S.A. Not fair to our farmers and manufacturers. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 марта 2018 г.

"Министр торговли Уилбур Росс обсудит с представителями ЕС устранение высоких пошлин и барьеров, которые они используют против США. Нечестно по отношению к нашим фермерам и промышленникам", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп подписал в четверг распоряжения о введении через 15 дней таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.

В субботу американский президент заявил, что готов отменить таможенные пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности для стран Евросоюза после того, как эти государства отменят аналогичные меры в отношении американской продукции. Представитель Еврокомиссии Энрико Бривио ранее в понедельник сообщил, что власти Евросоюза и США проведут ряд переговоров в течение текущей недели по вопросу введения Вашингтоном пошлин на металлы. Он отметил, что ожидаются контакты на разных уровнях, а формат переговоров еще предстоит определить.