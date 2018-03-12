Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр торговли США обсудит с ЕС отмену "высоких европейских пошлин"

Экономика и бизнес
12 марта, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Глава Белого дома считает, что Евросоюз использует против Штатов "нечестные" ограничения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 марта. Министр торговли США Уилбур Росс обсудит с представителями ЕС вопрос отмены "высоких европейских пошлин" на американскую продукцию. Об этом сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Министр торговли Уилбур Росс обсудит с представителями ЕС устранение высоких пошлин и барьеров, которые они используют против США. Нечестно по отношению к нашим фермерам и промышленникам", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп подписал в четверг распоряжения о введении через 15 дней таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.

В субботу американский президент заявил, что готов отменить таможенные пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности для стран Евросоюза после того, как эти государства отменят аналогичные меры в отношении американской продукции. Представитель Еврокомиссии Энрико Бривио ранее в понедельник сообщил, что власти Евросоюза и США проведут ряд переговоров в течение текущей недели по вопросу введения Вашингтоном пошлин на металлы. Он отметил, что ожидаются контакты на разных уровнях, а формат переговоров еще предстоит определить.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Росс, Уилбур Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер Олег Табаков
2
Биография Олега Табакова
3
"Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны"
4
Вселенная Олега Табакова, вечного кота Матроскина
5
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
6
В РПЦ не сомневаются в чудесном схождении Благодатного огня
7
Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама