Концерн "Калашников" начал строительство катеров БК-16 для Росгвардии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Концерн "Калашников" в понедельник начал строительство скоростных транспортно-десантных катеров БК-16 для Росгвардии, сообщает пресс-служба предприятия.

"12 марта на судостроительном заводе "Рыбинская верфь", входящем в группу компаний Концерн "Калашников", состоялась торжественная закладка скоростного транспортно-десантного катера БК-16 для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Генеральный директор компании "Рыбинская верфь" Сергей Антонов отметил, что "скоростной десантный катер БК-16 является одним из лучших отечественных судов своего класса, разработанных за последнее время, характерными особенностями катера являются возможность перемещения с высокой скоростью, наличие крупного десантного отсека, а также возможность подхода непосредственно к берегу с последующей высадкой бойцов. В зависимости от пожеланий заказчика, мы можем поставлять технику в различных вариантах комплектации под решение конкретных войсковых задач".

Заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко подчеркнул, что до конца года Росгвардия рассчитывает "получить несколько катеров данного проекта".

В пресс-службе концерна сообщили, что Росгвардия и "Рыбинская верфь" определили дальнейшие перспективы сотрудничества по вопросам оснащения войск десантными катерами БК-16, и в настоящее время ведутся переговоры о заключении новых контрактов.

Катера проекта БК-16 предназначены для проведения операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие, борьбы с пиратством и терроризмом.