Медведев утвердил правило премирования лучших проектов благоустройства малых городов

ГОРКИ, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правило распределения 5 млрд рублей на реализацию лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

Медведев на совещании со своими заместителями напомнил, что в этом году проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который касается городов с населением до 100 тыс. жителей и исторических поселений. "Важно, чтобы в этих городах было жить и комфортно, и удобно, а не просто, чтобы они имели славную историю. Поэтому при создании проектов для конкурса власти должны будут привлекать местных жителей", - отметил премьер.

"По результатам конкурса мы наградим те муниципальные образования, которые предоставят лучшие проекты по благоустройству и направим им деньги на реализацию этих идей. Такие правила предоставления победителям господдержки я утвердил", - продолжил Медведев. Он добавил, что в целом планируется "направить на премии около 5 млрд рублей, причем из резервов правительства".