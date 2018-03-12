Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев утвердил правило премирования лучших проектов благоустройства малых городов

Экономика и бизнес
12 марта, 16:27 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 12, марта. /ТАСС

При этом премьер отметил, что к работе при создании проектов власти должны будут привлекать местных жителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правило распределения 5 млрд рублей на реализацию лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

Медведев на совещании со своими заместителями напомнил, что в этом году проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который касается городов с населением до 100 тыс. жителей и исторических поселений. "Важно, чтобы в этих городах было жить и комфортно, и удобно, а не просто, чтобы они имели славную историю. Поэтому при создании проектов для конкурса власти должны будут привлекать местных жителей", - отметил премьер.

"По результатам конкурса мы наградим те муниципальные образования, которые предоставят лучшие проекты по благоустройству и направим им деньги на реализацию этих идей. Такие правила предоставления победителям господдержки я утвердил", - продолжил Медведев. Он добавил, что в целом планируется "направить на премии около 5 млрд рублей, причем из резервов правительства".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер Олег Табаков
2
Биография Олега Табакова
3
"Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны"
4
Вселенная Олега Табакова, вечного кота Матроскина
5
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
6
В РПЦ не сомневаются в чудесном схождении Благодатного огня
7
Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама